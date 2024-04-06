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Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti kararı

Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti kararı
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldı.

Tacikistan vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı.

Mevzubahis karar 6458 sayılı Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18 maddesi gereğince alındı.

Etiketler Tacikistan tacik vize vize muafiyeti türkiye recep tayyip erdoğan Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete karar
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