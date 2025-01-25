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Türkiye'nin bir acı tablosu daha ortaya çıktı

Türkiye'nin bir acı tablosu daha ortaya çıktı
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe, Türkiye'nin iş kazaları ve işçi ölümleri verilerini açıkladı. İPA'nın verilerine göre Türkiye Avrupa'da en fazla iş cinayetinin yaşandığı ülke oldu...

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, Türkiye’nin iş kazaları ve işçi ölümleriyle ilgili çarpıcı verileri sosyal medya hesabından paylaştı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine dikkat çeken Gökce, 2013 ile 2024 yılları arasında 22 bin 755 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gökce’nin paylaştığı verilere göre, yalnızca 2024 yılında Türkiye’de 1.897 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi. Gökce, Türkiye’nin Eurostat ve İSİG verilerine göre, Avrupa’da en fazla işçi ölümünün yaşandığı ülke olmaya devam ettiğini vurguladı.

"Bizi kazalar öldürmüyor: İhmal, denetimsizlik ve hukuksuzluk öldürüyor" diyen Gökçe şu ifadeleri kullandı:

İSİG verilerine göre sadece 2024 yılında 1.897 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. 2013 - 2024 yılları arasında 22 bin 755 vatandaşımız iş kazaları nedeniyle iş cinayetine uğradı.

EUROStat verilerine göre 2021 yılında 450 milyon nüfuslu AB'de 2.17 milyon kazada sadece 3,347 kişi hayatını kaybetti. Tüm AB'de Nüfus/Kaza oranı 1000 de 4,4 iken Türkiye'de Nüfus/Kaza oranı 1000 de 6,1.

Yine Eurosat (2022) ve ISIG verilerine göre en fazla işçi ölümlerinin yaşandığı ülke Türkiye. İstihdamdaki her 100 bin kişi başına düşen ölüm oranı Avrupa Birliğinde 1,66 iken Türkiye 'de 5,7.

Türkiye'de son 22 yılda yaşanan maden faciası, sel, deprem, yangın gibi 24 faciada en az 54 bin 780 vatandaşımız hayatını kaybetti. Japonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne geçen 80 yılda yaşanan 56 büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı sadece 32 bin 781.

Dünya üzerinde kayıtlı en büyük depremi 1960 yılında 9,5 şiddetiyle yaşayan Şili gereken dersleri çıkardı, önemli adımlar attı. Sonuçta ne oldu? Mesela 2015’te 3 dakikadan uzun süren 8,3 büyüklüğündeki Illapel depreminde sadece 13 kişi hayatını kaybetti. 2016’da yaşanan 7,6 büyüklüğündeki Chiloé depreminde hayatını kaybeden olmadı.

Biz kazalar, felaketler nedeniyle ölmüyoruz. Gereken çağdaş önlemler alınmadığı, iş, yapı ve afet güvenliği ihmal edildiği, düzenli, periyodik denetimler yapılmadığı ve hukuk üstün olarak hata yapanları cezalandırmadığı, sorumlulardan hesap sorulmadığı için canlarımızı kaybediyoruz.

Bu ülkede iyi ve güzel yaşamak için de hayatta kalmak için de başımıza kaza ve felaket gelmemesi için de aynı şeye ihtiyacımız var. Akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, adaleti üstün tutarak, en iyi yöntemleri hayata geçirmek, her zaman uygulamak.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe, Türkiye'nin iş kazaları ve işçi ölümleri verilerini açıkladı. İPA'nın verilerine göre Türkiye Avrupa'da en fazla iş cinayetinin yaşandığı ülke oldu...

 

 

Etiketler İPA İstanbul Planlama Ajansı Buğra Gökçe dr. buğra gökçe Türkiye'nin iş kazaları ve işçi ölümleri verileri iş kazaları işçi ölümleri
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