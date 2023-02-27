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Türkiye'nin tek kobra türü! En zehirli yılan türü o ilimizde görüldü

Türkiye'nin tek kobra türü! En zehirli yılan türü o ilimizde görüldü
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Türkiye’nin tek kobra türü olan ve en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen çöl kobrası, bir ilimizde görüldü.

Ülkemizde birçok zehirli yılan türü yaşıyor. Bu yılan türlerinden biri de kral kobralar. En zehirli yılanlarından biri olarak bilinen çöl kobrası da Şanlıurfa'da ortaya çıktı. Avını canlı canlı yutan yılan zehriyle sinir sistemini kilitliyor. 

ÖZELLİKLERİ 

Çöl kobrası'nın boyu ortalama 190–200 cm aralığındadır. Gözleri nispeten iri olup, göz bebekleri yuvarlaktır, Vücudunu kaplayan pullar vücudun ön yarısında çıkıntısız olup, vücudun arka yarısında ve kuyruk üstünde bariz şekilde çıkıntılı yapıdadır. Parlak siyah ve lekesiz sırt rengi ile Kara yılan (Dolichophis jugularis) ile karıştırılabilir.[2] Genç bireylerde sırt zemin rengi üzerinde hafif açık renkli lekeler bulunabilir, fakat erginlik evresinde bu lekeler kaybolup, sırt tamamen lekesiz parlak renkli halini alır. Baş üzerinde simetrik düzenli 9 plak bulunur. Ventral bölgesi sırt renginden daha açık tonlarda veya koyu mavimsi gri tonlarda ve lekesizdir. Zehir dişleri büyük ve sabittir. Zehir dişilerin gerisinde maksil kemiği üzerinde başka diş bulunmaz.

ŞANLIURFA'DA GÖRÜLDÜ

Çöl kobrası genel olarak Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan Şanlıurfa ili,[4] Irak'ın büyük çoğunluğu, batı İran (Huzistan Eyaleti ve Fars Eyaleti) ve Arap Yarımadası (Kuveyt ve Suudi Arabistan) yayılım gösterir. Suriye'den varlığı kaydedilmiştir.

Etiketler yılan tür ilimiz kobra
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