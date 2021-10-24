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Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist öldürüldü

Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır hattından yurda sızan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Hakkari Yüksekova’ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist;  J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar, gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor.

Etiketler sınır terör terörist Türkiye sınırı Türkiye
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