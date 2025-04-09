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  3. Tutuklu bulunan Mahir Polat için karar çıktı

Tutuklu bulunan Mahir Polat için ev hapsi kararı

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Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ''ev hapsi'' kararı verildi.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık problemleri yaşıyordu. 

21 yaşından beri ağır tansiyon hastası olan Polat cezaevinden iki defa hastaneye kaldırılmış, son hastane sevkinde ise anjiyo olmuştu. Polat anjiyo olmasının ardından yeniden Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

EV HAPSİ KARARI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildiği bilgisini doğruladık. Ancak henüz kararı göremedik.”

Sosyal medyada Mahir Polat'ın tutuksuz yargılanması için kampanya başlatılmıştı. Birçok ünlü isim de Mahir Polat'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. 

 

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Etiketler Mahir Polat ibb cezaevi
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