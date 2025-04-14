Tutukluluğuna itiraz edilmişti: Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için karar verildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan mali dosya soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tutuklanmıştı.
İmamoğlu ve Ongun'un tutukluluğuna yapılan itirazlar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.
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