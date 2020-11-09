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  3. 09 Kasım 2020 22:53

Twitter, DİSK'in hesabına kısıtlama getirdi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Twitter hesabı kısıtlandı. Sosyal medya kullanıcıları, DİSK'in Twitter hesabına girdiğinde, "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı" uyarısıyla karşılaşıyor.

Twitter, DİSK'in hesabına kısıtlama getirdi
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Torba yasa teklifi Meclis'te görüşülürken, teklifi "işçilerin birçok hakkını elinden aldığı" iddiasıyla karşı çıkan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Twitter hesabına kısıtlama getirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, DİSK'in Twitter hesabına girdiğinde, "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı" uyarısıyla karşılaşıyor.

DİSK iletişim Dairesi Müdürü Umar Karatepe, kısıtlamaya tepkisini "Parlamentoda işçilerle ilgili çok kritik bir yasa görüşülürken bir işçi sendikası hesabını sınırlamak skandaldır! Elbette bu hesap @diskinsesi fazlaca tweet atmakta ve etkileşim almaktadır. Bu olağandışı değildir. Olağandışı olan sizin sınırlamanız!" ifadeleriyle dile getirdi.

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