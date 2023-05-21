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Twitter'ın Ankara Kuşu tutuklandı

Twitter'ın Ankara Kuşu tutuklandı
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı iddialar üzerine gözaltına alınan "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı O.Y.'la ilgili yeni gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı O.Y. ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Etiketler Ankara Kuşu twitter tutuklandı muharrem ince tutuklama
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