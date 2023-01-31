Uçakta yolcuya ilk müdahale CHP'li Kaftancıoğlu'ndan
Türk Hava Yolları'nın Frankfurt'a sefer yapan uçağında fenalaşan yolcuya, aynı uçakta bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçen cumartesi günü bir panel için Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek üzere bindiği Türk Hava Yolları'na ait uçakta bir yolcu fenalaştı.
Yolcuya, mesleği hekimlik olan Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.
Müdahale anlarını başka bir yolcu cep telefonuyla kaydetti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
ANKA
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