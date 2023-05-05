Ücretsiz doğalgazda o faturalar da iptal edilecek

Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

EPDK’nin 'Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Toplam ödenecek tutar faturada '0' TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.

Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu uygulamadan 19,7 milyon abonenin yararlanacağını ve uygulama sayesinde 40 milyar TL'nin vatandaşların cebinde kalacağını ifade etti.