Üçüncü İttifak: Sosyalist Güç Birliği yola çıktı

TKP, Sol Parti, TKH ve Devrim Hareketi’nin ilk çağrıcıları olduğu Sosyalist Güç Birliği yapılan açıklamayla yola çıktı.

Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Sosyalist Güç Birliği kuruldu. Birlik, Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan açıklamayla yola çıktı.

Akademisyen, yazar Gamze Yücesan Özdemir'in okuduğu basın açıklamasında "AK Parti, yirmi yıllık iktidarı boyunca Cumhuriyet’in kazanımlarını tek tek ortadan kaldırarak tam boy piyasacı ve işbirlikçi bir siyasal İslamcı rejimi kurdu. Bu tablo halkımız için bir çıkış yolu sunmamaktadır. Her türlü hile ve zorbalığa başvuracağı açık olan gerici iktidardan ülkemizin kurtulması ancak ilerici toplumsal kesimlerin örgütlü ve dinamik mücadelesiyle sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

"Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz

Cumhuriyet tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyoruz.

AK Parti, yirmi yıllık iktidarı boyunca Cumhuriyet’in kazanımlarını tek tek ortadan kaldırarak tam boy piyasacı ve işbirlikçi bir siyasal İslamcı rejimi kurdu. Sermaye yanlısı uygulamalarıyla emperyalist-kapitalist sistemin ülkemiz üzerindeki boyunduruğunu güçlendirdi. Hak ve özgürlükleri tümüyle ortadan kaldırarak sürdürülen bu sömürü ve baskı düzeni ülkemizi sonu gelmez bir felakete sürükledi.

Bu durum bugün ülkenin en temel sorunu haline gelmiş, AK Parti’nin yarattığı bu felaketle bütünlüklü bir hesaplaşma geniş emekçi halk kesimleri için adeta bir hayat memat meselesine dönüşmüştür.

Buna karşı Millet İttifakı’nın sağ ve sermaye yanlısı karakteri ile politikalarının da ülkemizin ve halkımızın gerçek sorunlarına çözüm olamayacağı açıktır.

Bu tablo halkımız için bir çıkış yolu sunmamaktadır. Her türlü hile ve zorbalığa başvuracağı açık olan gerici iktidardan ülkemizin kurtulması ancak ilerici toplumsal kesimlerin örgütlü ve dinamik mücadelesiyle sağlanabilir.

Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AK Parti’ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz. Biz aşağıda imzası olanlar, bu bilinçle ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere aşağıdaki temel mücadele hedefleri doğrultusunda bir araya geliyoruz. Tüm yurtsever insanlarımızı ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz:

Yarınlarımızı sermaye çetelerinin, tarikatların, bir avuç haraminin ve emperyalizmin pençesinden gerçekten kurtararak emekçilerin laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetini kurmanın yolu da buradan geçecektir.

1- Ülkenin ve halkın geleceği hakkında tüm kararların, yerli ve yabancı sermaye ile gericiliğin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden, siyasi iktidarın tek bir kişide toplandığı bu ucube rejim ortadan kaldırılmalıdır. Emekçi halkın siyasete güçlü bir biçimde katılımını sağlayacak, seçim sistemi de dâhil olmak üzere, bütünlüklü bir mekanizma kurulmalıdır.

2- İnsanın insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bu toplumsal ve siyasi düzeni reddediyoruz. Sermaye ve patronların zenginleştiği, emekçilerin her geçen gün yoksullaştığı kriz koşulları hızlı bir çöküşü de işaret etmektedir. Bu gidişi tersine çevirmek, sömürünün ve işsizliğin ortadan kaldırılacağı, insanca bir yaşamın kurulacağı bir cumhuriyet için harekete geçiyoruz. Özelleştirmelere son verilmeli, peşkeş çekilmiş bütün kamu varlıkları ve sektörler kamulaştırılmalıdır. Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm insani ihtiyaçlar kamu hizmeti olmalı, eşit ve ücretsiz sunulmalıdır. Emperyalist tekellerin topraklarımız üzerindeki yağmasına son verilmeli, ekonomi planlama ilkesine göre yeniden tasarlanmalıdır.

3- Bağımsız ve egemen bir Türkiye için emperyalizme karşı mücadelede kararlıyız. Emperyalizmin yeni savaş cepheleri açarak coğrafyamızı yıkıma sürüklediği, savaş örgütü NATO’nun yayılmacı politikalarını en tehlikeli savaş senaryolarıyla hızlandırdığı bir dönemde yıllardır dile getirdiğimiz hedef daha da acildir: Türkiye NATO’dan çıkmalıdır. Ülkemizdeki yabancı üsler kapatılmalıdır.

4- Devletin tüm kademelerine ve toplumsal yaşama egemen olan tarikatlara, bilimsel düşünceyi ve tüm özgürlük alanlarını yok ederek başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere tüm toplumu dinselleşmeyle baskı altına almaya çalışan gericiliğe karşı, laiklik için bir araya geliyoruz. Tarikat ve cemaat kadrolaşmaları tasfiye edilmelidir. Eğitim birliği sağlanmalı, tarikat ve cemaat okulları ile yurtları kapatılmalıdır.

5- Yurttaşlığın tesis edilerek etnik, dinsel, mezhepsel ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve karşıtlıkların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşayacağı özgür bir cumhuriyet hepimizin özlemidir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz.

Türkiye'nin aydınlık geleceği için bu temel ilkeler doğrultusunda Sosyalist Güç Birliği olarak birlikte yürüyeceğiz. Yaklaşmakta olan seçimlerde de devrimci sorumluluğun bilinciyle ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkacağız.

Tüm ilericileri, sosyalistleri, komünistleri, devrimcileri, yurtsever emekçi halkımızı bu sorumluluğu paylaşmaya ve Sosyalist Güç Birliği’ni birlikte büyütmeye çağırıyoruz.

Abdurrahman Bayramoğlu, Avukat

Adil Salih, Ressam

Adnan Serdaroğlu, DİSK Birleşik Metal İş Genel Başkanı

Ahmet Abakay, Gazeteci, Yazar

Ahmet Yıldız, Akademisyen, Doç. Dr.

Ali Balkız, Yazar

Ali Bülent Erdem, Çiftçi-Sen Başkanı

Ali Rıza Aydın, Hukukçu, Yazar, Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü

Ali Ufuk Arıkan, soL Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni

Alp Atamanalp, Mühendis

Alper Taş, SOL Parti PM Üyesi

Anıl Aba, Akademisyen

Arda Kavaklıoğlu, Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

Arzu Becerik, Avukat, İKD Danışma Kurulu Üyesi

Aslıhan Çakaloğlu, Hekim

Asuman Doğan, Doç. Dr., Hekim

Atilla Özsever, Gazeteci, Yazar

Aydemir Güler, Siyasetçi, Yazar

Aysel Tekerek, TKH Genel Başkanı

Aysun Gezen, KESK Eski Eş Başkanı

Aytuğ Sinan Kaya, Ressam

Aziz Konukman, Prof. Dr., İktisatçı, Yazar

B. Sadık Albayrak, Edebiyat eleştirmeni, Yeni Gelen Dergisi GYY

Bahadır Berdicioğlu, KESK-BES Genel Başkanı

Baki Aslan, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı

Baran Kaya, Avukat

Barış İnce, Edebiyatçı, yazar

Barış Mutluay, Akademisyen

Barış Terkoğlu, Gazeteci, Yazar

Barış Zeren, Akademisyen, Yazar, Dr.

Bayazıt İlhan, TTB Eski Genel Başkanı

Berkay Çelen, Yeni Ülke Dergisi YK Üyesi

Bilgütay Hakkı Durna, Hukukçu

Burak Gürbüz, Akademisyen, İktisatçı

Burçak Özoğlu, Akademisyen, Dağcı, Dayanışma Meclisi Sekretarya Üyesi

Bülent Emrah Parlak, Tiyatro sanatçısı

Bülent Forta, SOL Parti PM Üyesi

Candan Badem, Doç. Dr.

Cangül Örnek, Doç. Dr.

Celalettin Aykanat, Kemal Türkler Vakfı Başkanı

Celil Denktaş, Yazar, Çevirmen

Cem Alptekin, Hukukçu

Cemil Ozansü, Akademisyen, Yazar

Cengiz Kılçer, Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Edebiyatçı

Ceyda Karan, Gazeteci

Çağlar Tekin, Gazeteci

Çağrı Kınıkoğlu, Sinema Yazarı, Yönetmen

Çetin Yüksel, Avukat

Damla Özen, Tiyatro sanatçısı

Deniz Ali Gür, Akademisyen, yazar

Deniz Hakyemez, Akademisyen, yazar

Doğan Tılıç, Gazeteci, Prof.Dr

E. Zeynep Suda, Prof. Dr., Akademisyen

Ece Ataer, Türkolog, Yazar

Ekim İsmi, Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Ekrem Ataer, Müzisyen, Yazar

Elif Akkaya, Yayıncı

Elif Çongur, Akademisyen

Emin İgüs, Müzisyen

Emin Koramaz, Mühendis

Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar

Ender Yiğit, Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı

Engin Ayça, Sinema yönetmeni

Engin Solakoğlu, Emekli Diplomat

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Ercan Bölükbaşı, Devrim Hareketi MKK Üyesi

Erçin Fırat, Devrim Hareketi Sözcüsü

Erdal Erzincan, Müzisyen

Erdal Güney, Müzisyen

Erendiz Atasü, Yazar

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Erhan Nalçacı, Prof. Dr., Akademisyen, Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi

Erkan Altuner, Çevirmen

Eyüp Muhçu, Mimar

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Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim-Sen eski Başkanı

Fethi Yılmaz, Odatv Haber Müdürü, Yazar

Fevzi Engin, Akademisyen

Fevziye Sayılan, Yazar, Doç, Dr

Fırat Arapoğlu, Sanat Eleştirmeni

Fulya Durak, AV-SEN YK Üyesi

Gamze Yücesan Özdemir, Akademisyen, Prof. Dr. Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi, İKD GYK Üyesi

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Gökhan Kazbek, soL TV Genel Yayın Yönetmeni

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İlknur Başer, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi

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