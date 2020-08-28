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  3. 28 Ağustos 2020 15:50

Üçüz kardeşlerin muhteşem başarısı! Üçü de tıp fakültesini kazandı

Sivas’ta yaşayan Beyzanur, Sena ve Feyza Köksal isimli üçüz kardeşler muhteşem bir başarıya imza attı. Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı.

Üçüz kardeşlerin muhteşem başarısı! Üçü de tıp fakültesini kazandı
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27 Haziran’da başlayıp 28 Haziran’da sona eren Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. On binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Kimi öğrenciler yerleşemedikleri için üzülürken kimisi ise istediği bölümü kazandığı için büyük mutluluk yaşadı.

Sivas’ta yaşayan Beyzanur, Sena ve Feyza Köksal kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı. Sivas Fen Lisesinde eğitim gören üçüz kardeşler, hem ailesine hem de Sivas’a büyük gurur yaşattı.

VALİ AYHAN MAKAMINDA KABUL ETTİ
Sivas Valisi Salih Ayhan, kardeşleri makamında kabul ederek ödüllendirdi. Üçüz kardeşleri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Ayhan, “Birlikte gösterdiğiniz başarı ile gururlandık. Sizleri, ailenizi ve öğretmenlerinizi kutluyorum’’ dedi. Ayhan, üçüz kardeşlerle bir süre sohbet ettikten sonra kardeşlere ödüllerini verdi. Hayatları boyunca birbirinden ayrılmayan üçüzlerin üçü de tıp fakültesini kazanmış olsa da farklı tıp fakültelerini kazandıkları için yolları ilk kez ayrılmış oldu.

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