Ukrayna duyurdu: Rusya'ya ait 'Su-25' tipi savaş uçağını vurduk
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Ukrayna ordusu, ülkenin Donetsk bölgesinde Rus ordusuna ait "Su-25" tipi savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Operasyonel ve Stratejik Birlik Grubu olan "Khortytsia" tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün (23 Temmuz) Pokrovsky yönünde Ukrayna ordusu, Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerini bombalamaya çalışan ve başka bir Su-25 ile eşleştirilmiş olan bir Rus savaş uçağı Su-25'i düşürdü."
Belirtildiği üzere, uçaksavar topçuları bu ay içinde ikinci saldırı uçağı Su-25'i imha etti.
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