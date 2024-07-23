Ukrayna duyurdu: Rusya'ya ait 'Su-25' tipi savaş uçağını vurduk

Ukrayna ordusu, ülkenin Donetsk bölgesinde Rus ordusuna ait "Su-25" tipi savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Operasyonel ve Stratejik Birlik Grubu olan "Khortytsia" tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün (23 Temmuz) Pokrovsky yönünde Ukrayna ordusu, Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerini bombalamaya çalışan ve başka bir Su-25 ile eşleştirilmiş olan bir Rus savaş uçağı Su-25'i düşürdü."



Belirtildiği üzere, uçaksavar topçuları bu ay içinde ikinci saldırı uçağı Su-25'i imha etti.