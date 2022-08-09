Ukrayna'dan 2 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah 2 geminin daha Çernomorsk’tan hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.

Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.