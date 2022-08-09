  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ukrayna'dan 2 gemi daha yola çıktı

Ukrayna'dan 2 gemi daha yola çıktı

Ukrayna'dan 2 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah 2 geminin daha Çernomorsk’tan hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.

Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.

Etiketler tahıl tahıl koridoru Türkiye ukrayna rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ahmet Çakar ''katliam var'' deyip canlı yayını bastı
Marmara'nın 3 bin nüfuslu adası değere bindi: 180 bin kişi istila etti!
Selin Ciğerci'den Mykonos'ta: Tatil pozlarına beğeni yağdı
Galatasaray, Lucas Torreira ve Mertens'in maliyetini açıkladı
AK Parti'nin eski anketçisi, muhalefete ''tüyoyu'' verdi
Melisa Döngel bikinisiyle plajı kasıp kavurdu!
Kozmetik firmasının reklam yüzü oldu! Zehra Güneş'ten dudak uçuklatan reklam anlaşması
Araç sahiplerine ''indirimcik'' müjdesi! Petrol gerileyince, yeni indirim geliyor!
Kaçak göçmenleri Türkiye'nin turizm cennetine bıraktılar!
Törene damga vuran anlar: Kılıçdaroğlu'nu ''Sayın Cumhurbaşkanım'' diyerek çağırdı