Ülkücülerin kavgasını durdurmak için İstiklal Marşı okudu

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için "Kurtuluş Gecesi" düzenlendi. Geceye, iki grup arasında çıkan kavga gölge düşürdü. Programın sunucusu, biranda çıkan arbedeyi durdurmak için, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ancak başarılı olamadı. Öfkeli gruba ancak polisin müdahalesiyle sakinleştirildi.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle "Kurtuluş Gecesi" düzenledi. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ile Atilla Yılmaz'ın sahne aldığı gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile Ülkü Ocaklar İl Başkanı Hüseyin Kayış birer konuşma yaptı.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavganın görüntülendiğini farkeden bir grup, gazetecilerin üzerine yürüyerek kayıtları sildirmeye çalıştı. Sunucu, kavgayı sonlandırmak için İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ancak taraflar kavga etmeye devam etti.

"ÜLKÜCÜ OLMAK, YALNIZCA BOZKURT İŞARETİ YAPMAK DEĞİLDİR"

Kavganın ardından sahneye çıkan Atilla Yılmaz sevilen şarkılarını seslendirdi. Yılmaz'ın parçalarını ezbere bilen hayranları tek bir ağızdan şarkıları söyledi. Yılmaz'ın ardından Ölürüm Türkiye'm türküsü ile sahne alan Mustafa Yıldızdoğan, geceyi organize edenlere ve salondakilere teşekkür etti. Ülkü Ocakları'nda yetiştiğini belirten Yıldızdoğan, şunları söyledi: "10 seneden bugüne kadar sağlık nedenleriyle Ülkü Ocaklarımızın, yani kimlik bulduğumuz yetiştiğimiz, yetiştirmeye gayret ettiğimiz ocağımızdan ayrı kalmıştım. Dün İstanbul Pendik konseriyle ocaklarımızın organizasyonlarına tekrar başladık. Allah yüce Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bel kemiği olan ocaklarımızın da ateşini söndürmesin. Samimiyet, cesaret, ferasetin numunesidir Ülkü Ocakları. Ülkücü olmak, yalnızca bozkurt işareti yapmak olmadığını anladım 30 yıl boyunca. Dolayısıyla, 'Ölürüm Türkiye'm' diyen Şair Dilaver Cebeci hocam, 15 yaşında Ölürüm Türkiye'm şiirini yazmış. 15 yaş, bizim teminat olarak ocakları teşkil eder" dedi.



"SÜTÇÜ İMAM'IN RUHUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Yıldızdoğan, sahnede Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de değerlendirerek, "Şunu kardeşiniz olarak söyleyeyim içime dert olmasın. Hepimizin bir takımı vardır ama ilk 11'inde 1 tane Türk olan bir takıma ben, "Türk takımı" diyemem. Bir vatandaş olarak diyemem. Haz almıyorum. İkinci husus şu. Derdimiz bitti, vatan derdimiz bitti, millet derdimiz bitti, bugün Türkiye'de konuşulan konu, Galatasaray- Fenerbahçe maçıdır. İşte ondan dolayı ben, Kahramanmaraş'ta, Sütçü İmam'dan, Sütçü İmam'ın ruhundan özür diliyorum" diye konuştu.