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Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı
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Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu ve yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Uludağ'da otellerin büyük bölümü bu yıl paket program yapmazken, konaklama ücreti kişi başına 16 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Uludağ'da hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanırken, telesiyejlerde metrelerce kuyruk oluştu. Sivil ve resmi ekipler, kayak pistleri ile eğlence mekanlarında denetimlerini artırırken, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların oteller bölgesine çıkmasına izin verilmiyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu ve yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

'ZİRVE BENDE BAĞIMLILIK YAPTI'

Yalova'dan Uludağ'a gezmek için geldiğini söyleyen Ece Öztürk, "Bursa'nın ve Uludağ'ın atmosferi çok güzel. Buradan çok keyif alıyoruz. Artık hep gelmeyi düşünüyoruz" dedi. Balıkesir'den geldiklerini söyleyen Tahsin Çetin ise "Buraya 3'üncü kez geldim. Zirve bende bağımlılık yaptı. Kayak yapmak, çok zor bir şey değil. Uludağ'ın kalabalık olması güzel, bu herkesin ilgisi olduğunu gösterir" diye konuştu. Bursa'da yaşayıp, yılın belirli dönemlerinde Uludağ'a geldiğini belirten Ayşegül Sürer de "Bu kez arkadaşlarımla geldim. Bursa'mızın gözde mekanı Uludağ'ı çok seviyoruz. Her ne kadar kayak yapmayı çok sevmesem de buranın ortamı çok güzel" dedi. Kar kalınlığının 68 santimetre olarak ölçüldüğü, Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da, 5 bin yatak kapasitesi bulunan 17 otel, tesis bulunuyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu ve yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

DHA

Etiketler uludağ kayak tatil
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