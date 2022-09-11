Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'ya yine meydan okudu: Biraz önce telefonda küfürleştik

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bir süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerilim yaşayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, aralarındaki son tartışmayla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında yeni paylaşımda bulundu.

"Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık" diyen Özdağ, şöyle devam etti:

'KORKAK İFTİRACI'

"Karşıma çıkacağını söyledin. Haydi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Haydi görelim yüreğini korkak iftiracı."