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Ümit Özdağ'dan Kariyer.net'e çok sert tepki

Ümit Özdağ'dan Kariyer.net'e çok sert tepki
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Zafer Partisi, Kariyer.net'in iş ilanlarında "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak" ifadesini ırkçılık olarak değerlendirmesine sert tepki gösterdi. Genel Başkan Ümit Özdağ, bu durumu Türk Milletine yapılmış bir hakaret olarak nitelendirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kariyer.net yöneticilerinin kariyerlerinin tek tek incelenmesi gerektiğini belirterek, "Türk vatandaşı çalıştırmak istemeyi ırkçılık olarak nitelendirmenin Türk Milletine karşı yapılmış büyük bir terbiyesizlik olarak gördüğümüzü bilmenizi isteriz. Bunu Zafer Partisi olarak NOT ediyoruz. Sizinle ilgili bu aşamada suç duyurusunda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Zafer Partisi, Kariyer.net'in iş ilanlarında "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak" ifadesini ırkçılık olarak değerlendirmesine sert tepki gösterdi. Genel Başkan Ümit Özdağ, bu durumu Türk Milletine yapılmış bir hakaret olarak nitelendirdi.

Kariyer.net'in bir ilana yönelik şirkete yolladığı mail:

"Merhaba

Kariyer.net olarak alanında uzman çalışanlarımız yayınlanacak ilanları büyük bir titizlikle kontrol ediyor ve gerekli durumlarda firmalarımız ile iletişime geçiyoruz.

Yayında olan RF-LD45918 nolu ilanınızı inceledik. İlan metninizde "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak." şeklinde aday aradığınıza yönelik ibareler olduğunu tespit ettik.

Bu tip cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık gibi paylaşımlar Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 3. Maddesinde "Ayrımcılık" kapsamına girdiğinden yasaklanmıştır. İlanlarda bu tarz içeriklerin olması durumunda gelebilecek şikayetlerin sorumluluğu işverene ait olduğunu belirtmek isteriz.

Bu algıyı önlemek amacıyla ilanınızda yer alan "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak." ibaresinin kaldırılmasını rica ederiz.

Kariyer.net"

Etiketler zafer partisi Ümit Özdağ kariyer.net kariyer.net
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