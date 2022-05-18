  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ümit Özdağ'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu: Sığınmacılara Türk pasaportu...

Ümit Özdağ'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu: Sığınmacılara Türk pasaportu...

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sığınmacıların Türk pasaportu aldığına dair iddialarla ilgili video, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yine çok konuşulacak bir iddia geldi. Arapça konuşan bir kişinin aldığı Türk pasaportunu gösterdiği videoyu paylaşan Özdağ'ın tweeti gündem yarattı.

TÜRK PASAPORTU ALIRKEN VİDEOYA KAYDETTİ
Söz konusu video görüntüsünde Arapça konuşan bir kişinin aldığı Türk pasaportunu gösterdiği yer alırken, görüntüyü kaydeden kişinin pasaport için hükümete teşekkür ettiği iddia edildi.

 ÜMİT ÖZDAĞ PAYLAŞTI
Bir anda gündem olan görüntüyü Zafer Partisi lideri Özdağ, "Önce Allah sonra da Türk hükümetinin yardımıyla özel Türk pasaportunu teslim aldık. Bu özel pasaport devlet yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri ve yatırımcılara verilmektedir. Türk hükümetine teşekkür ederim. Bu pasaportla 165 ülkeye vizesiz seyahat edebilirsiniz." notuyla paylaştı.

Etiketler ümit özdağ sığınmacı pasaport
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rezalet! Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni, kocası yakalattı
Nilperi Şahinkaya, erkeklerden aldığı en garip teklifi açıkladı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert SADAT yanıtı
MEB'ten öğretmen, öğrenci ve velilere yaz tatili müjdesi! Bakan Özer açıkladı
Türk profesör egzamanın ilacını buldu!
Ümit Özdağ bombaladı: ''Zavallı FETÖ iş birlikçisi, tetikçi!''
Uzman çavuş cinayetinde yeni detay: Her şey ''Yatakta iyi değilsin'' mesajıyla başladı
İslam Memiş'ten 16 TL sınırına dayanan dolar için korkutan tahmin
Dolar 16 TL, Euro 17 TL, gram altın 950 TL sınırında
Bir restorasyon rezaleti daha! Öyle bir şey yaptılar ki...