Umreye giden Fulya Öztürk'ten başörtülü paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini takip eden gazeteci Fulya Öztürk, umreye gitti. Öztürk başörtülü fotoğrafını paylaşarak, ''Allah bana da nasip etti'' notunu düştü.

Gündüz kuşağında program sunduktan sonra eski işine geri dönerek muhabirlik yapmaya devam eden Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetiyle Suudi Arabistan'a gitti.

Mekke'ye giden Öztürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.

Umreye giden Fulya Öztürk, başörtülü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak "Allah bana da nasip etti… Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" ifadelerini kullandı.

"BU ZİYARETİ TAKİP EDECEĞİZ"

Fulya Öztürk, Erdoğan'ın Körfez Turu öncesi şu paylaşımda bulunmuştu:

"Suudi Arabistan , Katar, Birleşik Arap Emirliklerini kapsayan körfez turu başlıyor. Önemli işbirliklerine imza atılacak, karşılıklı yatırımlar masada olacak. Basın mensupları olarak biz de bu ziyareti takip edeceğiz."