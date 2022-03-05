UNESCO listesinde yer alan Tarihi Uzunköprü restorasyonu devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Tarihi Uzunköprü’de restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Uzunköprü ile ilgili açıklama yaptı. Uzunköprü’nün inşaatına Osmanlı Sultânı II.Murâd’ın emri ile 1437 yılında başlandığı, 1444 yılında ise tamamlandığı belirtilen açıklamada, “Tarihi Uzunköprü; 1392 metre uzunluğunda, 5,40 metre genişliğinde, 174 gözlü olarak inşa edildi. Günümüze kadar pek çok defa hasar gören ve onarım geçiren köprü; Karayolları Genel Müdürlüğü’nün arşivindeki belgelere göre Osmanlı Dönemi de dahil olmak üzere 1907,1928, 1964, 1967, 1971, 1990, 1993 ve 2002 yıllarında kısmi onarım gördü” denildi.

Alternatif köprü ile ağır taşıt trafiği yükü Uzunköprü’den alındı

1907 yılında yaşanan bir taşkında köprünün üç kemerinin yıkıldığı, aynı yıl yıkılan kemerlerin rekonstrüksiyonu yapılarak onarıldığı anımsatılan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Köprünün taşıyıcı sistemi; 1967-1971 yıllarında araç trafiğini iki şeritli olarak karşılayabilmek amacıyla özgün döşemesinin, beton tabliye ve konsol ilave edilmek suretiyle genişletilmesi ve yoğun ağır taşıt trafiğinden dolayı dinamik etkilere maruz kalması nedeniyle hasar gördü. Bu onarım esnasında köprü korkuluklarının bir bölümü de yenilendi. 1993 yılında, tempan duvarlarında ve kemer içlerinde çimento esaslı harç ile derz uygulaması yapılmış olup, nehir yatağında oluşan oyulmalara yönelik olarak suyun geçtiği ayakların çevresinde beton ile onarımlar yapıldı.”

2013 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Tarihi Uzunköprü’ye alternatif olarak yeni betonarme köprünün inşa edildiğine dikkat çekilen açıklamada, ağır taşıt trafiği yükünün Uzunköprü üzerinden alındığına vurgu yapıldı.

Günümüze ulaşabilen en uzun taş köprüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 2020 yılında Edirne ziyaretinde Tarihi Uzunköprü’yü yerinde incelediği anımsatılan Açıklamada, “2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil edilen köprü, dünyanın günümüze ulaşabilen en uzun taş köprüsüdür. 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan köprüde çalışmalar hızla devam ediyor. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Karayolları Genel Müdürlüğü Ata yadigârı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlamayı sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.