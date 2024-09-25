Üniversitede skandal: Erasmus ödeneğiyle öyle bir şey yapmışlar ki...

Batman Üniversitesi'nin Erasmus programı için ayrılan yaklaşık 165 bin TL'lik bütçe ile mobilya satın aldığı ortaya çıktı.

Batman Üniversitesi'ndeki usulsüz harcamalar Sayıştay raporuyla gün yüzüne çıktı.

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre, raporda, “Erasmus ve bireylerin öğrenme hareketliliği kapsamında sağlanan kurumsal destek hibesinin, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından her bir sözleşme dönemi kapsamında yükseköğretim kurumları için hazırlanmış olan el kitabı hükümlerine aykırı olarak harcandığı görülmüştür” denildi.

Erasmus kurumsal destek hibesinin kurallara uygun olmayan bir şekilde harcandığının belirtildiği raporda şu ifadeler kullanıldı:

“2023 yılı içerisinde, 2017, 2019, 2020 ve 2022 bütçelerinden aktarma yapılarak Erasmus kapsamında yurtdışı ve yurtiçi seyahat ve etkinlikler için 7.079,27 Avro ve mobilya takımı alımı için 4.350,86 Avro olmak üzere toplamda 11.430,13 Avronun KD hibesinden ödendiği görülmüştür. Yukarıda belirtildiği üzere KD hibesi hareketlilik sayısı ile hareketlilik başına verilen hibe çarpılarak hesaplanmakta ve her bir sözleşme dönemine ilişkin KD hibesinin tahsis edildiği sözleşme döneminde harcanması gerekmektedir.

2023 yılı içinde harcanan KD hibesinin 2022 yılı sözleşme dönemine ait olduğu düşünülse dahi harcanan 11.430,13 Avroluk tutarın, yukarıda da belirtildiği üzere 2022 yılı için belirlenen 8.400 Avro KD hibesi tutarını aştığı görülmüştür. Bununla birlikte özel bütçe imkanları ile alınması gereken ve doğrudan Erasmus hareketlilik faaliyeti ile ilgili olmayan mobilya, tefrişat giderlerinin destek hibesinden karşılanmasının da El Kitabı’nda ve program rehberinde belirtilen ilke ve kurallara uygun olmadığı, ofis için koltuk takımı alınmasının Erasmus kapsamında öğrenci ve personel hareketliliğini artırmaya katkı sağlamayacağı değerlendirilmektedir.”

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