Üniversitede skandal! Tüm bilgiler sızdırıldı

Katip Çelebi Üniversitesi'nin veri tabanı bilgisayar korsanları tarafından sızdırıldı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin telefonuna gönderilen mesaj paniğe yol açtı.

Üniversite yönetiminin gönderdiği mesajda üniversitenin veritabanı bilgisayar korsanları tarafından sızdırıldığı açıklandı.

Öğrencilerin ve personellerin kişisel bilgilerinin olduğu veritabanı 17 Ekim gününde sızdırıldı ve aynı gün içinde üniversite yönetimi tarafından fark edildi.

Yönetim gönderdiği mesajda öğrencilerden özür dileyerek, gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Hackerlar tarafından ele geçirildiği açıklanan bilgiler ise şu şekilde:

-Açık adresleri

-Telefon numaraları

-TC kimlik numaraları

-Bulundukları program

-Öğrenci numaraları

-.edu uzantılı e-posta adresleri

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