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Üniversitelerde eğitime kar tatili! Eğitim ve sınavlara ara verildi

Üniversitelerde eğitime kar tatili! Eğitim ve sınavlara ara verildi

İstanbul Valiliği, kentteki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (Pazartesi-Salı) ara verilmiştir.

Etiketler üniversite eğitim sınav kar kar tatili
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