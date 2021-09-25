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Üniversitelerdeki aşılanma oranları ilk kez açıklandı

Üniversitelerdeki aşılanma oranları ilk kez açıklandı

YÖK Başkanı Özvar, öğretim elemanlarının yüzde 88'inin, üniversite öğrencilerinin ise yüzde 65'inin, iki doz aşılarını tamamladığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yükseköğretim sistemi içerisindeki öğretim elemanlarının ve öğrencilerin aşılanma oranlarını açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, öğretim elemanlarının yüzde 88'inin, üniversite öğrencilerinin de yüzde 65'inin, iki doz aşılarını tamamladığını belirtti.

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