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Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu YouTube üzerinden katıldığı canlı yayında talihsiz anlar yaşadı. Bir anda kendisini yerde bulan Şatıroğlu izleyicilerini korkuttu.

Youtube'da Emirhan Erdoğan ve Tunç Şatıroğlu Kanal Finans ile Bitcoin'in ve ekonominin son durumunu konuşurken ilginç anlar yaşandı.

Konuşma sırasında bir anda kendini yerde bulan Tunç Şatıroğlu sosyal medyada gündeme oturdu. 

 Programdan sonra açıklama yapan Şatıroğlu, “Fenalık geçirmedim. Yayında görüntü donunca kalkıp network fişini çekip tekrar taktım. Ancak aceleyle otururken koltuk kaydı ben de boşluğa oturmuş oldum. Kalktım tekrar Fed'i, Bitcoin'i vs anlattım. Fenalık geçirsem nasıl anlatayım hemen? Komedi işte” ifadelerini kullandı. 

Etiketler tunç şatıroğlu yere düştü canlı yayın
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