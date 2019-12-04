Ünlü isimlerin yargılandığı çete davasında karar çıktı

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz’ın Yargıtay'dan dönen davasında karar çıktı. Kürşat Yılmaz "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar İbrahim Tatlıses'in ve Ali Serkan Tektaş (Alişan)'ın , örgüte para yardımında bulunmak suçundan zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davalarının düşmesine karar verildi.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı 66 yıl hapis cezası kısmen Yargıtay tarafından bozulan Kürşat Yılmaz'ın sanıkları arasında yer aldığı 28 sanıklı dava dosyasının görülmesine devam edildi. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17'nci celsesi görülen duruşmaya, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde hükümlü sanık Kürşat Yılmaz katılmadı. Başka suçtan tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatlar, beraat talebinde bulundu.

KÜRŞAT YILMAZ'A 11 YIL 3 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yakup Kürşat Yılmaz'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz, 2003 yılında mağdur Metin Kaya Çağlayan'a yönelik "Yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 7 ay hapis, Mecnur Çolak'a yönelik "Yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere tüm suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MİLLETVEKİLİNİN DOSYANIN AYRILMASINA

MHP Ordu Milletvekili sanık Cemal Enginyurt hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından beraat kararlarının bozulduğunu ancak 24 Haziran 2018'de 27. dönem milletvekili seçilmesi dolayısıyla dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın durdurulmasına karar verdi.

İBRAHİM TATLISES VE ALİŞAN'IN DAVALARININ DÜŞÜRÜLMESİNE

Mhkeme, sanıklar İbrahim Tatlıses'in 2005 yılı Ocak ayı içerisinde ünlü dansöz Onur Çakmak'ın (Asena) sahne almaması için örgüte para vererek yardımda bulunduğu, sanık Ali Serkan Tektaş (Alişan)'ın ise 2004 yılıl içerisinde korumalığını yapması için örgüte para yardımında bulunduğu belirtilerek, zaman aşımı süresinin dolduğuna yer verilerek davalarının düşürülmesine hükmedildi.

7 SANIĞA DA ÇEŞİTLİ CEZALAR

Sanıklar Erdal Çetin, Mustafa Öner ve Murat Savaş'ın 29 Ekim 2003 tarihinde mağdur Ahmet Özgür'ü alıkoyarak yağmalamak suçundan 10'ar yıl ile sanıklar Erdal Çetin ve Mustafa Öner'e ayrıca 2 yıl 6'şar yıl olmak üzere 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Abdurrahman Naci Sevinç ve Mehmet Akyıldız'a mağdur Metin Kaya Çağlayan'a yönelik "Yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 7 ay hapis, sanık Yüksel Gülbahçe'ye 2 yıl 6 ay hapis, sanık Zekeriya Bacacı'ya 5 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca firari üç sanık yönünden de dosyanın ayrılmasına hükmeden mahkeme, tüm sanıklar yönünden farklı suçlar yönünden beraat ve düşme kararları da verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kürşat Yılmaz, iş adamı Korkmaz Yiğit, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz’ı "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Nitelikli yağma", "Tehdit", "Kasten adam yaralama" , "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, "Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek" suçlarından, manken Tuğba Özay ise "Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu. Bozulan sanıklar yönünden dava yeniden görülmeye başlanmıştı.