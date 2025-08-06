Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti

Diyanet'in geçen hafta cuma namazı için 81 ilde okuttuğu haya ve edep hutbesine yönelik tartışmalar devam ederken, başörtülü feminist yazar Berrin Sönmez hutbeye tepki olarak başörtüsünü çıkaracağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulan ve 1 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye'nin 81 ilindeki tüm camilerde okutulan cuma hutbesi, kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

'Haya ve Edep' başlıkları ile hazırlanan hutbede kadınların giyim tarzı ve özgürlükleri hedef alınırken, şu ifadelere yer verildi:

"Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda ve özellikle kurumsal özelliği olan mekânlarda bulunmanın asgari ahlak kurallarına meydan okumak olduğu belirtilen hutbede, "Bu, çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Söz konusu hutbeye yönelik çok sayıda tepki gelirken, Feminist yazar Berrin Sönmez, Diyanet’in son hutbesi sonrası ‘başını açma’ kararı aldı.

Sönmez, başörtüsü takma kararı aldığında kendisine "Eğer bir gün bu ülkede başörtüsü zorunlu olursa başımı açarım" sözünü verdiğini ve Diyanet'in son hutbesinin de bu doğrultuda atılan adımların bir işaret fişeği olduğunu belirterek, "Başörtüsü zorunluluğu getirilme ihtimaline karşı tepki vermek için başımı açıyorum." ifadelerini kullandı.