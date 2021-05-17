  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü yorumcuya program çıkışı çirkin saldırı

Ünlü yorumcuya program çıkışı çirkin saldırı

Ünlü yorumcuya program çıkışı çirkin saldırı

Galatasaraylı futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, "Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız" dedi.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’a eleştirilerde bulunan futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, dün Haber Global'de yayınlanan 'Kontra' isimli futbol programının çıkışında üç kişinin saldırısına uğradıklarını belirtti.

Karakullukçu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız" dedi.

Bir diğer paylaşımında "Ekip olarak ifademizi verip şikayetçi olduk, polis eşliğinde de evime ulaştım" bilgisini veren Karakulluçu, "Başta yardımcı olan polis ve kurumun güvenlik görevlileri olmak üzere şahıslardan şikayetçi olan kurumum Haber Global'e, ekip arkadaşlarıma ve desteğini hissettiren hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Etiketler saldırı kontra saldırı girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
Temizlikçi kadının tecavüz iftirası yüzünden linç edilecekti
AK Partili eski belediye başkanı AK Partilileri hedef aldı: Bunlar FETÖ taktiği
CHP'li vekilden çarpıcı Sedat Peker iddiası
Bakan Soylu hakkında suç duyurusu
Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ''Korkunç bir görüntü'' diyerek paylaştı
Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi: İşte banka banka çalışma saatleri
Bakan Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'e yanıt
2021 Kainat Güzeli belli oldu: İşte kainatın en güzeli
Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu