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Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
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Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'taki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler uşak tekstil yangın
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