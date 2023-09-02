Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uşak'taki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol