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Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
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Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü, Uşak Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekiplerle, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

Etiketler tekstil fabrika yangın
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