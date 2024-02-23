Utanç davasında cezalar bozuldu!

İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada verilen cezalar bozuldu. İstinaf mahkemesi, cezaların artırılması gerektiğini belirtti. Sanıklar yeniden yargılanacak.

İstanbul’da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi davasında karar, 23 Ekim 2023 günü açıklanmış ve sanık K.İ. 30 yıl, Y.Z.G. 20 yıl ve F. G. ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

Kararın ardından mağdur H.K.G.’nin avukatı, sanıkların avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı ile Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşıdı.

“İKİ AYRI SUÇTAN CEZA VERİLMESİ GEREKİRDİ”

Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme yapan ceza dairesi sanık K.İ.’nin 2004-2013 yılları arası için çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 2020 yılı için ise eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

ANNE VE BABA OLDUKLARI İÇİN CEZA ARTIRILMALI

Mağdur H.K.G.’nin annesi F. G. ve babası Y.Z.G. hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği kaydedildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi.

Sanıklar K.İ., Y.Z.G. ve F. G. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacaklar.

DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G’nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak 2023’te yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi.

Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre H.K.G’nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada K.İ. 30 yıl, Y.Z.G. 20 yıl ve F. G. ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

DHA