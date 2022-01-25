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Uydu görüntülerinde ortaya çıktı: Eğirdir Gölü buz tutmaya başladı

Uydu görüntülerinde ortaya çıktı: Eğirdir Gölü buz tutmaya başladı

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentiel-hub.com üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği, Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak Pazartesi gününe ait fotoğrafını paylaştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, uydudan elde ettiği Eğirdir Gölü'nün dünkü fotoğrafında, etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma başladığını duyurdu.

24 OCAK GÜNÜNE AİT
İstanbul'a ait bir görüntü de paylaşan Doç. Dr. Önol, 24 Ocak gününe ait uydu görüntüsünden elde edilen fotoğrafta İstanbul'un tamamen bembeyaz göründüğünü kaydetti.

Etiketler buz eğdir göl
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