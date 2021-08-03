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Uydudan yeni görüntüler geldi: İşte yangının uzaya yansıyan boyutu

Uydudan yeni görüntüler geldi: İşte yangının uzaya yansıyan boyutu

Avrupa Birliği'nin Copernicus Sentinel-2 isimli uydusundan çekilen görüntüler Türkiye'de günlerdir söndürülemeyen orman yangınlarının boyutunu gözler önüne serdi.

Avrupa Birliği bünyesinde görüntü kaydeden Copernicus Sentinel-2 isimli uydu, Türkiye’de günlerdir söndürülemeyen ve çok sayıda yerleşim yerinin küle döndüğü ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangının boyutunu ortaya koydu.

1 Ağustos’ta uydudan çekilen fotoğrafları özel bir görüntüleme sistemiyle güncelleyen yetkililer kızılötesi kullanarak orman Bodrum ve Muğla’da yaşanan yangın felaketini gözler önüne serdi.

Görüntülerde geniş alana yayılan kahverengi yanıklar dikkat çekerken, daha da uzaktan geniş açıyla çekilen bir diğer fotoğrafta ise dumanlar açıkça ve net bir biçimde görülüyor.

Etiketler REUTERS UYDU YANGIN ORMAN YANGINI
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