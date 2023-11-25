Uygulama öne çekilmişti; trafikte denetimler başladı

İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu uygulamasının erkene çekilerek 25 Kasım'da başlayacağını duyurmuştu. Uygulama başladı, trafikte ekiplere ticari araçlara kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. nedeniyle de kadın yolcuları bilgilendirdi.

İstanbul Valiliği'nin ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluk tarihinin 25 Kasım çekmesinin ardından il jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde denetim gerçekleştirdi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüsler durdurularak otobüslerde kış lastiği olup olmadığı ve kış lastiklerinin uygunluğu kontrol edildi. Otobüs şoförlerine kış lastiğinin önemi hakkında bilgi verildi.

Bugün itibariyle kış lastiği takmayan ticari araçlara 1.152 TL ceza kesilecek.

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 25 Kasım 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.