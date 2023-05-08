Uzmanı anlattı: Seçim öncesi borsada nasıl pozisyon almalı ?

Kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 6 gün kala, Aura Portföy yöneticisi İsmail Erdem borsada işlem yapan yatırımcıları uyardı.

Aura Portföy yöneticisi İsmail Erdem, temel olarak bakıldığında borsanın artık düşmesi gerekmediğini belirterek yatırımcıların ‘temkinli’ hareket etmesi gerektiğini söyledi. Erdem, endeksin beş-altı ay sonra enflasyon düzeltmesini de yapıp artıya geçebileceğini düşüncesinde.

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. İlk dört aydaki kayıp yüzde 20’yi buldu. Düşüş, mayısın ilk haftasında da sürdü.

Bloomberg HT canlı yayınında Açıl Sezen’e konuşan Erdem, borsa konusundaki tavsiyeleri şöyle oldu:

‘Kademeli olarak ilerleyerek alınmalı’

Çok fazla belirsizlik var. Borsada en önemlisi, işlem hacminin düşük olması ve alıcının düşük olması. Böyle olunca çok da büyük alımlar olmayınca bile aşağı geliyor. Seçime kadar büyük bir alıcı geleceğini sanmıyorum. Bu hafta yatay ve aşağı doğru devam edebilir. Böyle dönemlerde biraz alıcı gelse bile tepkisi yukarı doğru kuvvetli olabiliyor. Ama seçime kadar böyle bir olasılık görünmüyor. Yabancılar çıkmaya devam ediyor. Kesin bir şey söylemek zor şu an. Temkinli ve agresif olmadan ilerlemek gerekiyor. Yatırmayı düşündükleri varsa kademeli kademeli ilerleyerek alınmalı. Mevcut hisseler varsa beklemekten başka yapacak bir şey yok. Belki bir miktar azaltıp seçimden sonra daha iyi bir fırsat olur mu diye beklenebilir.

‘Risk azaltmakta fayda var’

Risk azaltmakta fayda var. Zarar etmeye devam eden bir portföyün dörtte birini satardım. Şu anda biraz daha kenarda durmayı tercih ederdim.

‘Belirsizlik yeterince fiyatlandı’

Bu belirsizlik daha da artarsa borsa daha fazla düşebilir. İkinci tur ihtimali güçlenirse ve dün Erzurum’da gördüğümüz gibi huzursuzluklar toplumda artarsa, bunlar piyasayı olumsuz etkiler. Ama ben belirsizliğin büyük kısmının fiyatlandığını düşünüyorum. Son dakikada dolar almak isteyenler de satıyor olabilir. Borsa artık temel olarak baktığımızda düşmesi gerekmiyor. Pahalı değil. Ama para giriş çıkışı konusunda büyük bir sıkıntı var.

‘Borsa beş-altı ay sonra artıda olacaktır’

Ben pozisyonum yoksa şu an almaya başlardım. 10 liram varsa belki seçimden önce üç lirasını yatırırdım. Seçimden sonra da kademeli olarak gerisini yatırırdım. Geçmişte hep şunu gördük, çok belirsiz, riskli ortamlardan sonra borsa fena performans göstermiyor. Büyük ihtimalle bundan beş-altı ay sonra borsa enflasyon düzeltmesini yaptıktan sonra bence artıda olacaktır.

Hangi hisseleri seçmeli?

Endeksin lokomotif ilk 30 hisseleri içerisinde nispeten çok yükselmemişlere yönelmeyi tercih ederdim. Sanayide şirketlerinde enflasyonun da getirdiği ortamda kar marjları çok yükselmişler var. Ama öyle olmayanlar da var. Perakende sektörleri aslında iyi gitmeye devam ediyor. Öyle de olacak gibi. Büyük holding hisseleri de öyle. Bankacılık sektörü çok dayak yedi. Seçimden sonra kim gelirse gelsin bu sektörün daha karlı gitmesi için düzenlemeler getirebilir. Beş-on katına çıkmış, orta küçük çaplı şirketlerden kaçınmak gerekiyor.

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