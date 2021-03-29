Vaka sayısı 30 bini de aştı! İşte son 24 saatin rakamları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mart 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 154 kişi yaşamını yitirdi, 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs yasaklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra son 24 saatin koronavirüs rakamları da açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle 31 bin 230 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 18 bin 15 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 998

Tabloya göre, toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747, toplam ağır hasta sayısı bin 998, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 240 bin 577, bugünkü test sayısı 225 bin 511 olarak kayıtlara geçti.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

- Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.

- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek

- Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

- Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.

- Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

- Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

İŞTE TÜRKİYE'NİN YENİ RİSK HARİTASI: TÜRKİYE KIZARDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni risk haritasını paylaşarak, "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Ramazan ayı ile ilgili 'fedakarlık yapacağız' diyerek "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir" dedi.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı.