Vali, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye istedi

Rize’nin yerel televizyonu Çay TV’de yayınlanan Perspektif programında ilginç bir olay yaşandı.

AK Parti İl Başkanı İshak Alim’in canlı yayın konuğu olduğu programda, programın sunucusu Hasan Yavuz Bakır, Rize Valisi Kemal Çeber’in gönderdiği bir mesajı okudu.

Canlı yayında mesajı okuyan Bakır, Vali’nin AK Partili Başkandan hediye istediğini aktardı. Bakır, "Sayın valimizin bir mesajını okuyarak kapatmak istiyorum. Diyor ki: 'Sayın başkanımızdan artık pandemi bittikten sonra bir hediye bekliyorum. Mesela Umre seyahati olabilir. Rizeliler de şahit olsun. Özellikle bu ortamda konuşmak istedim' diyor. Bunu da iletmiş olalım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ise Vali'nin bu isteğine, "Tamam olabilir, çok güzel. Sayın valimizin de... Buradan hatırlatayım. Bütün Rize'deki siyasi il başkanlarımızla bizi ağırlayacağının sözü vardı. Onu hatırlatalım" şeklinde yanıt verdi.