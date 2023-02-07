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Vali'den yardım çağrısı: ''AFAD ekipleri bir an önce gelmeli''

Vali'den yardım çağrısı: ''AFAD ekipleri bir an önce gelmeli''
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar enkaz altında yüzlerce kişinin olduğunu belirterek, ''Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor'' dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman’da, ekiplerin enkazda arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi'nde depreme ilişkin gelişmeler, anlık değerlendiriliyor. AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından enkazda çalışma yürütülüyor. Çok sayıda kişi de ekiplere yardım ediyor. Yakınları enkaz altında kalanlar, cadde ve sokaklarda ateş başında ekiplerden gelecek iyi haberleri bekliyor.

Kentte 100'e yakın binanın yıkıldığını, 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Çuhadar, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor" dedi.

KKTC’DEN GELEN KOLEJ TAKIMININ KALDIĞI OTEL DE ÇÖKTÜ

Kentte Atatürk Bulvarı’nda, KKTC'den gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji ortaokul erkek voleybol takımı oyuncularının kaldığı otel de çöktü. Otelin tam kapasite dolu olduğu, 140'a yakın kişinin bulunduğu öğrenildi.

 

DHA

Etiketler adıyaman afad
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