Valilik açıkladı: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirli mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında "Belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00-20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.