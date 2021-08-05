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Valilik açıkladı: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Valilik açıkladı: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirli mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında "Belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00-20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler ankara ankara valiliği mesire alanı
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