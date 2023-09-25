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Valilik duyurdu: Ankara'da TÜBİTAK tesisinde patlama

Valilik duyurdu: Ankara'da TÜBİTAK tesisinde patlama
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Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde meydana gelen patlamayla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, TÜBİTAK personeli tarafından söndürüldü. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara Valiliği, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Gerekli adli ve idari inceleme başlatılmıştır" denildi. 

Etiketler ankara tubitak patlama
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