''Vatandaş sıfırı tüketti, esnaf kan ağlıyor''

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekilleri Yıldırım Kaya ve Nihat Yeşil esnaf ve esnaf derneklerini ziyaret etti. Vekiller bir dokundu bin ah işitti.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, pandemiden etkilen sektörleri başında geldiklerini belirterek “ailelerle birlikte sadece Ankara’da 70 bin kişinin karnı buradan doyuyor, icralık olmuş araçlar var, hiç çalışmayan araçlar, devletten yardım bekliyoruz” dedi.

CHP Ankara milletvekilleri Yıldırım Kaya ve Nihat Yeşil Ankara Ulus esnafını ziyaret etti, dertlerini dinledi, not aldı. Esnafın ve esnaf derneklerinin şikayetlerini 1 Ekim’de Meclis’e taşıyacaklarını belirten vekiller “AKP iktidarı bu ülkeyi yönetemiyor, ya bu deveyi güdecekler ya da bu diyardan gidecekler, gördüğümüz kadarıyla bu diyardan gitmeyi tercih ediyorlar” dedi.

CHP’li vekillerin ilk durağı Ankara Kantinciler Odası oldu, oda başkanı Bayram Şahin ile bir araya gelen vekiller kantincilerin problemlerini dinledi.

Sadece Ankara’da bin 100 kantinin odaya üye olduğunu belirten Şahin “Özel okullarda kantinler açık ama devlet okullarında kapalı, pandeminin ileride düzeleceğini düşünerek onlarca üyemiz kredi çekti, Eylül ayı geldi, kredi ödemeleri başladı. Fakat üyelerimizin bu kredileri ödeyecek durumu yok. İktidardan beklentimiz faizsiz bir şekilde bu kredilerin ertelenmesi” dedi.

CHP’li vekiller daha sonra Ankara Ulus’ta çantacı esnafını ziyaret etti. CHP Ankara milletvekili Yıldırım Kaya “İlkokula yeni başlayan bir öğrencinin çantası, suluğu ve beslenme çantası ne kadar tutuyor” diye sordu. Esnaf “eğer orta kalite ürün alacaksınız en az 150 lira tutar” dedi.

“ÇANTACI ESNAFININ İŞLERİ %75 DÜŞTÜ”

Bir başka esnaf ise Okulların tam zamanlı açılmamasından dolayı işlerinin yüzde 75 düştüğünü belirtirken “Hükümet pandemi salgını ile ilgili hep olumlu bir tablo çizdi biz de Haziran ayında stoklarımızı yaptık, çeklerimizi verdik. Fakat okulların bu şekilde açılacağını tahmin etmiyorduk, aldığımız ürünler elimizde patladı, ayrıca çektiğimiz krediler var nasıl ödenecek hiç bilmiyoruz” dedi.

“İCRA YARI FİYATINA SATILACAK DOLMUŞLAR VAR”

CHP’li vekillerin bir sonraki durağı ise Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer oldu. Yılmazer’in açıklamaları minibüs esnafının durumunu gözler önüne serdi. “En büyük sıkıntımız minibüslerdeki iş potansiyelinin yüzde 70 düşmesi. Vatandaş haklı olarak toplu taşıma tercih etmiyor ama giderlerimiz sabit devam ederken gelirlerimiz yok denecek kadar az. Her sektörde olduğu gibi biz de kredi çektik fakat kazançlarımız düştü, araçlarını yenileyen esnaf vardı. Bırakın kredi ödemeyi evi geçindiremiyoruz. 585 tane aracımız şu an icralık durumda kredileri ödenmediği için. İpotekli olduğu için malı da satamıyor. İcrada satılan mallar yok fiyatına gidiyor. 60 tane aracımız ise otoparka çekilmiş durumda satışı bekleniyor. Hükümetten beklentimiz çok” diye konuştu.

CHP’li vekillerin bir sonraki durağı Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası oldu, burada da ekonomiden dolayı büyük sıkıntılar olduğunu belirten esnaf en büyük problemlerinin süpermarketlerde satılan kitaplar olduğunu söyledi.