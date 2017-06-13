Vatandaşlar mağazalarda mahsur kaldı

Denizli'de bugün dolu yağışının ardından başlayan şiddetli yağmur kent merkezinde yaşamı etkiledi.Çok sayıda işyeri ve evi su basarken, Gazi Bulvarı'nda oluşan sel nedeniyle vatandaşlarda mağazalarda mahsur kaldı.

Denizli kent merkezinde dolu yağışının ardından başlayan sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 45 dakika süren şiddetli yağış sele dönüştü, rögarlar taştı. Dolu yağışı sırasında vatandaşlar, kendileri korumak için saçakların altına ve duraklara gizlenmeye çalıştı. Yağmurun şiddetini artırmasıyla sokaklar ve caddelerde göle döndü. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Denizli'nin yaya trafiği bakımından en işlek yerlerinden olan Gazi Bulvarı'nda Merkez Bankası şubesi önü suyla kaplandı. Denizli Çarşısı girişindeki ve altındaki işyerlerini su bastı. Bu bölgedeki mağazalarda bulunan vatandaşlar da mahsur kaldı. Denizli çarşısındaki işyerlerini su basan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Vatandaşlar ellerine demir çubuklar alarak rögarları açmaya çalıştı. Çarşı içindeki esnaf da su altında kalan malzemelerini kurtarmaya çabaladı. Çarşının girişi ve altı katı tamamen sular altında kalırken, zemine dolan sel suları yürüyen merdivenden aşağı doğru aktı.