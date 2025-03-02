''Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir'' diyen son Başbakan Yıldırım Ankara'yı karıştırdı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten önceki son Başbakan olan AK Partili Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin Türkiye için öncelikli olduğunu belirterek anayasadaki vatandaşlık tanımının gözden geçirilmesi gerektiğine dair açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum ve iktidar ortağı MHP'den yanıt geldi.

AK Partili milletvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, İzmir Bakırçay Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan 'Yeni Anayasa Buluşmaları' programında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin anayasasındaki ilk 4 değiştirilemez maddesi 100 yıllık bir birikimin sonucudur. Dünden bugüne konulmuş bir şey değildir. Üniter devlet yapısı, demokratik, laik ve cumhuriyet, Atatürk ile silah arkadaşlarının bize emanetidir. Bunun üzerine hiç kimse bir iş yapamaz ve tartışmaya açamaz" demiş ancak açıklamalarının devamında vatandaşlık tanımı için de değişiklik sinyali vererek "Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa'daki vatandaşlık tanımında 'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyor. Bununla ilgili 'Türklerden başkasına yaşama hakkı yok' diyorlar. Öyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır ve bu milletin unsurları var. Bin yıldır biz bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza'sı ve Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve PKK'nin ateşkes ilan etmesi gündemdeki yerini korurken Yıldırım'ın yaptığı bu açıklamaya MHP'den tepki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum yanıt sosyal medya hesabından isim vermeden "Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Binali Yıldırım'ın sözlerine tepki gösterdi.

Yıldız, Mehmet Uçum'un paylaşımına yaptığı yorumda isim vermeden Yıldırım'a tepki gösterek, "Sayın Uçum, Bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor . Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları İzliyoruz … not ediyoruz" ifadelerini kullandı.