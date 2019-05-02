Vekillere ''telekom'' torpili ! Düşük ücrete yüksek tarife

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından yurttaşa ve politikacılara sağlanan imkanlar gözler önüne seriliyor.

Öyle ki Meclis lokatasında en lüks yemekleri en ucuza yiyen milletvekilleri bir yanda, 1 kilo soğan almak için 'tanzim' kuyruklarında saatlerce bekleyen yurttaş diğer yanda.

Son olarak Türk Telekom'un 'vekillere' özel paketi dikkat çekti. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medyadaki paylaşımıyla ekonomik gelir dağılımının adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o paylaşım: