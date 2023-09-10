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Velileri kızdıran düzenleme! Hepsi kayıt altına alınacak

Velileri kızdıran düzenleme! Hepsi kayıt altına alınacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılında okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtlarının tutulacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, illere okul güvenlik tedbirlerine ilişkin yazı gönderdi.

 Yazıda, okullarda alınacak önlemlere ilişkin, ilgili genelgeler, protokoller ile MEB ile İçişleri Bakanlığınca yönetilmekte olan ‘Eğitim ve Güvenlik Projesi’kapsamında düzenlenen işbirliği protokolünde yer alan hususlar hatırlatıldı.

Bu kapsamda, ‘Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü Uygulama Kılavuzu’ kapsamında, il yürütme kurulu toplantı tutanakları en geç 27 Eylül mesai bitimine kadar bakanlığa iletilecek.

Ayrıca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcında okul ve kurumlarda, bazı güvenlik tedbirleri alınacak. Okula giriş çıkış saatlerinde okul çevresi trafiğinin kolluk kuvvetleri ile koordineli şekilde kontrol altına alınacak.

Bunun yanında, görüşme planlarına uygun olarak okula gelen veliler ile ziyaretçilerin kayıtları tutulacak, belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla gerekli kontroller sağlanacak.

Etiketler veli ziyaretçi eğitim eğitim öğretim okullar kural kayıt
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