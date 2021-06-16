Veyis Ateş’in bir başka mesleği ortaya çıktı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası Habertürk’teki görevinden alındığı iddia edilen Veyis Ateş’in, daha önce özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği öğrenildi.

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz’dan para istediğini öne sürmüştü. Peker’in çarpıcı iddialarından biri de Veyis Ateş’in Süleyman Soylu tarafından araç ve koruma polisi tahsis edildiğiydi.

Birçok iddialar peş peşe sıralanırken HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ateş’in kanaldan kovulduğunu açıkladı. Habertürk’ün bir diğer yazarı Sevilay Yılman da Sezgin Baran Korkmaz ile olan görüşmesini aktardı. Korkmaz, Yılman’a Veyis Ateş’in kendisini alenen tehdit ettiğini ifade ederek 10 bin avro ‘avanta’ istediğini belirtti.

Veyis Ateş hakkında her geçen gün ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medyada çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. Veyis Ateş’in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptığı söylendi. İnternet ansiklopedisidi Vikipedia’da yer alan bilgiler, kullanıcıların iddialarını doğrular nitelikte.

Wikipedia’da Veyis Ateş ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

Abdurrahman Veyis Ateş (d. 1973, Tarsus) Türk gazeteci, haber spikeri.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Cem Vakfı’na ait Cem Radyo’da bir yıl çalıştıktan sonra 2006 yılında TVNET’te çalışmaya başlamıştır. Burada ana haber sunuculuğunun yanı sıra çeşitli programlar sunmuştur. Spikerlik yaparken ayrıca özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği de yapmıştır.

2013 yılında Habertürk TV’ye geçiş yapmıştır. 25 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliği görevine getirilmiştir. Ardından 15 Ocak 2016 tarihinde getirildiği Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevinden 2018 yılında alınmıştır.

SOYLU’YLA YÜKSELİŞİ

Soylu’nun siyasi hayatının DYP ve DP’de geçen günlerinde yanından ayrılmıyordu. Nikah şahitliğini de Soylu yapmıştı. Soylu, AKP’ye transfer olup kısa sürede AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olunca bu ‘genç adam’ da Habertürk Ankara Temsilciği görevine getirildi. Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’na atandığı tarihlerde Habertürk Genel Müdürlüğü’ne tayin edilmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Yani Soylu ‘yükseliyordu’ o da ‘yükseliyordu’.

FESLİ KADİR’İ ZİYARET

Kadir Mısıroğlu, şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü sırada eski program arkadaşının ziyaretine gitmişti. Ziyaretle ilgili haberlere ise “Ziyaret ettiysem ne var; ettim, etmiştim, yine ederim” demişti.