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Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti

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Balıkesir'de, bir ticari taksi sürücüsü, yol üzerinde uzanan bir köpeğin üzerinden geçti. Ne yazık ki, hayvan olayda telef oldu. Şoföre bu durumdan dolayı idari para cezası verildi.

Haydar Çavuş Mahallesi, Terziler Caddesi ile Kırk Merdiven Sokak’ın kesiştiği noktada meydana gelen olayda, Ü.A (56) idaresindeki 10 T .... plakalı ticari taksi, yerde yatan köpeğin üzerinden geçerek hiç durmadan uzaklaştı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne haber verildi.

Olay yerine giden ekipler, yaralı hayvana ilk müdahaleyi gerçekleştirerek tedavi altına aldılar. Geçici Bakımevi’ne götürülen köpeğe yapılan muayene sonucunda sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanamasının olduğu saptandı. Yaralı köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Ü.A isimli şahsa ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten adli işlem başlatıldığı ve 7.216? idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taksi sürücüsünün en ağır cezayı almasını isteyen vatandaşlar, karakolu şikayet yağmuruna tuttu.

İHA

Etiketler vicdansız yol köpek
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