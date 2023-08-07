Vietnam'da bir Türk vatandaşı sokak ortasında katledildi

İstanbul Esenyurt'tan Vietnam'a çalışmak için giden 2 çocuk babası 52 yaşındaki Türk vatandaşı taksi beklerken sokak ortasında bıçakla öldürüldü.

İstanbul Esenyurt'tan Vietnam'a 2 ay önce çalışmaya giden gemi makine dairesi personeli 2 çocuk babası S.E. (52), taksi beklerken sokak ortasında bıçakla öldürüldü. Ayakta durmakta güçlük çeken eşi P.E., Adli Tıp Kurumu önüne gelerek eşinin ölümünde ihmal olduğunu söyledi

Olay 30 Temmuz öğle saatlerinde Vietnam'ın kuzeyindeki Ha Tinh Eyaleti'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi

İddiaya göre, S.E. (52), Türk olan gemi kaptanı arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinden çıkan iki arkadaş gemiye dönmek için taksi beklemeye başladı. O sırada kasaptan bıçak çalarak yanlarına gelen Tran Van Son (24), önce S.E.'e saldırdı, sonra arkadaşına saldırmaya çalıştı. Tran Van Son olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan S.E.'e ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşı yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ancak S.E. hayatını kaybetti. Olay sonrası S.E.'ün yanında bulunan arkadaşları saldırganı yakaladı, Polis ekiplerini çağıran 2 arkadaş, zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.

S.E.'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Adli Tıp Kurumu önüne gelen S.E.'ün eşi P.E., "Hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Yapanların yanına kalmasını istemiyoruz. Hep ihmaller silsilesi var. Orada güvenlik varmış, güvenlik hırsızlık yapan adamı tutup dışarı atıyor, neden yakalamıyorsun? Kasaptan bıçak çalıyor, orada da ihmal var. Eşim orada taksi bekliyor, yüz yüze bile gelmemişler. 'Ters baktın' olayı bile değil. Arkasından bıçakla saldırmış. Eşim kimseyle tartışmazdı. Gemiden izin alarak alışveriş merkezine gitmişler. Arkadaşlarıyla gezmeye gitmişler. 5 yaşında ikizlerimiz var, çocuklarına doyamadı. Aslan gibi kocamın cenazesini verecekler. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Nasıl alışacağız? Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik. Ekmek paramızı kazanıyordu, çok üzülürdük giderken. Çocuklarına hasretti. Bu işin peşini bırakmasınlar, gerekli cezaları alsınlar" dedi.

DHA