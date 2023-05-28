Yabancı basından dikkat çeken Erdoğan analizi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Dünyanın önde gelen yayın organlarından ABD’li New York Times, Türkiye’de gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası analiz etti. Analizde “Seçim kampanyasında Erdoğan Tanrı’ya yakardı, şiir okudu ve rakiplerine darbe vurdu” başlığı kullanıldı. Ben Hubbard imzalı haberde, “Seçim kampanyasında hitabı yumuşak başladı. İnançlı bir Müslüman olan Erdoğan sık sık sadece Türk vatandaşlarını değil, Tanrı’yı da memnun etmeye çalışıyor. Kalabalığa oynuyor, türkü söylüyor ve yerel şairlerden dizeler okuyor ya da yerel futbol takımının atkısını omzuna atıyor” denildi.

Haberde, “Seçim kampanyası sırasında görev süresi boyunca yapılan yol, köprülerden, asgari ücretlerin artışından ve KOBİ’lere yapılan vergi indirimlerinden bahsediyor. Eşcinsel aktivistlerin de aralarında olduğu ülkenin düşmanlarıyla mücadele sözü veriyor” yorumu yapıldı.

Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki seçimde kariyerinin en zorlu siyasi mücadelesini verdiği belirtilirken, o dönemden beri mitinglerini artırdığına dikkat çekildi. Haberde, “Gün içerisinde birçok kez miting yaptı ve konuşmalar yaklaşık 40 dakika sürdü. Son 20 yıldır işine yarayan konulara sadık kaldı” ifadesi kullanıldı.